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В Днепре некоторые жители остались без воды до завтра

Сегодня 17:14
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды до завтра

Из-за течения водопровода на ул. Высокогорной/Тыловой прекращено водоснабжение:

  • ул. Тыловой, 1-12,
  • ул. Высокогорной, 2, 4.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Ремонтные работы и восстановление водоснабжения запланированы на завтра.

Новости Днепра про В Днепре некоторые жители остались без воды до завтра

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды: адреса.

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