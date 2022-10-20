В Днепре будет меньше трамваев и троллейбусов, а одну станцию метро закроют.

Об этом пишет департамент транспорта Днепровского горсовета.
Таким образом, в целях снижения потребления электроэнергии количество подвижного состава на трамвайных и троллейбусных маршрутах будет сокращено на 20 единиц.
Чтобы ограничения не были критичными для людей, это количество будет распределено по разным маршрутам: трамваи NoNo 1, 5 и 9 сокращения по 1 единицы, No 11 и 15 сокращения по 3 единицы, троллейбусы NoNo 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 16, 17, 20 и 21 — уменьшение на 1 единицу.
Эти маршруты будут работать в оперативном режиме, без соблюдения привычного расписания. Также для коррекции дефицита электроэнергии в вагонах трамваев и троллейбусов отопление не будет работать.
Также будет закрыта станция метро «Заводская», поезда на станции останавливаться не будут. Она откроет свои двери для жителей исключительно во время воздушной сигнализации в качестве бомбоубежища. Чтобы сэкономить, один поезд не будет ходить.
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