В каких случаях у пенсионеров Днепра могут списывать часть пенсии

Журналисты dnepr.info узнали, в каких случаях на законодательном уровне разрешено взымать у пенсионеров часть пенсионных выплат.
Пенсионер, устроившись на работу после выхода на заслуженный отдых либо если он стал предпринимателем и начал вести бизнес-деятельность должен уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней. Дело в том, что не работающему пенсионеру проводится индексация пенсий раз в год, в то время как для работающих пенсионеров делается перерасчет раз в два года и не проводится индексация. Если Пенсионный фонд узнает, что пенсионер работал, но при этом получал проиндексированную пенсию, то излишне выплаченную сумму ему придется вернуть. Если не сделать этого добровольно, то Пенсионный фонд имеет право принять решение об отчислении 20% из будущих пенсионных выплат с целью погашения задолженности.
Такая норма прописана в Законе «Об общеобязательном пенсионном страховании», который действует в Украине с 2005 года. Будущий пенсионер при подаче заявления на получения заслуженных денежных выплат от государства обязуется выполнять нормы закона и скрепляет свое намерение подписью.
Уведомить Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве можно подав заявление через личный кабинет на сайте ПФУ.
Также основанием для отчисления с пенсии могут быть судебные решения – если пенсионер вовремя не заплатил кредит, алименты, штраф за нарушение ПДД, то Пенсионный фонд на основании решения суда может списывать задолженность. Каждый месяц это может быть от 20 до 50% пенсионных выплат до полного погашения долга.
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