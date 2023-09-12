У яких випадках у пенсіонерів Дніпра можуть списувати частину пенсії

Пенсіонери у Дніпрі можуть втратити частину своїх пенсій. Причина може бути у порушенні закону пенсіонером, а також при наявності штрафів або невиплачених аліментів. Всю пенсію не заберуть, але можуть відраховувати не більше ніж 50% від її суми.

Журналісти dnepr.info дізналися, у яких випадках на законодавчому рівні дозволено стягувати пенсіонерам частину пенсійних виплат.

Пенсіонер, влаштувавшись працювати після виходу на заслужений відпочинок або якщо він став підприємцем і почав вести бізнес-діяльність повинен повідомити про це Пенсійний фонд протягом 10 днів. Річ у тім, що працюючому пенсіонеру проводиться індексація пенсій щорічно, тоді як працюючих пенсіонерів виробляється перерахунок щорічно і проводиться індексація. Якщо Пенсійний фонд дізнається, що пенсіонер працював, але при цьому отримував проіндексовану пенсію, то надлишково виплачену суму йому доведеться повернути. Якщо не зробити цього добровільно, то Пенсійний фонд має право ухвалити рішення про відрахування 20% із майбутніх пенсійних виплат з метою погашення заборгованості.

Така норма прописана у Законі «Про загально­обов’язкове державне пенсійне страхування», що діє в Україні з 2005 року. Договір про те, що людина забов’язується виконувати цей закон кожен пенсіонер підписує коли пише заяву на призначення та отримання грошових виплат.

Повідомити Пенсійний фонд України про працевлаштування можна, подавши заяву через особистий кабінет на сайті ПФУ.

Також підставою для відрахування з пенсії можуть бути судові рішення – якщо пенсіонер вчасно не сплатив кредиту, аліментів, штрафу за порушення ПДР, то Пенсійний фонд на підставі рішення суду може списувати заборгованість. Щомісяця це може бути від 20 до 50% пенсійних виплат до повного погашення боргу.

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