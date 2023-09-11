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Фасад старовинного будинку на Чапленка поріс деревами (ФОТО)

Сьогодні 17:52
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У Дніпрі багато старовинних будівель, що не дожили до наших днів. Від них залишилася або одна стіна фасаду, або просто коробка будівлі. Але є й такі, які хоч і перебувають у занедбаному стані,  але їх все ще можна відновити. Кожен старовинний будинок у місті має свою історію та легенду.

Новости Днепра про Фасад старовинного будинку на Чапленка поріс деревами (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як сьогодні виглядає один із старовинних будинків на вулиці Чапленка у Дніпрі.

Будівлю на три поверхи було зведено у 1890-х роках. Хто був власником будинку – достеменно невідомо. На двох верхніх поверхах здавалися квартири в оренду, а нижній був відведений під магазини. У крилі будинку знаходилася одна з найпопулярніших тоді крамниць у місті – «Бакалейна і тютюнова». Тут можна було купити тютюн, чай і спеції з Індії. Популярність лави була обумовлена тим, що різні приправи з далекої Індії на той час були справжнім дивом. Не менш незвичайним був і продавець товарів – індус на ім’я Раджан. Власником крамниці був підприємець Горнштейн.

Місцева легенда

Раджан приходив на роботу щоранку рівно о 8-й ранку, одягнений завжди був у традиційний індійський чоловічий костюм, а на голові носив чалму. Він не тільки допомагав покупцям у виборі товару, а й став свого роду «лікарем», стверджуючи, що різні спеції допомагають вилікувати різні недуги, а деякі навіть здатні виконати бажання. Щоправда, наскільки куркума або гострий перець можуть допомогти виконати різні бажання містян ніхто не замислювався, але спеції купували і вірили. Крім консультацій Раджан ворожив по руці і передбачав у такий спосіб майбутнє.

Існує місцева легенда, за якою Раджану подобалася дружина Горнштейна і вона відповідала йому взаємністю. А в один із світських прийомів, який регулярно влаштовував власник крамниці, індус навіть подарував дружині Горнштейна обручку з рубіном. Подарунок він зробив дуже незвичайно сховавши його у пиріг.

Коли почалася революція 1917 року, власник бакалійної крамниці з дружиною поїхали за кордон. Разом з ним подався і індус – дружина вмовила Горнштейна взяти його з собою. Що з ними стало потім – ніхто не знає.

Існує ще одна легенда про продавця з лавки спецій. Згідно з нею, до Раджана звернувся батько хворої дівчинки з проханням допомогти – дитина почувала себе дуже погано і лікарі не могли нічим зарадити, тож батьки хапалися за будь-яку соломинку, сподіваючись її вилікувати. Дізнавшись про те, що спеції в магазині цілющі, вирішили спробувати і цей варіант. Раджан порадив кілька спецій і вивчивши руку батька дівчинки, переконав його в тому, що все буде добре. Проте передбачення не справдилося, і дитина померла. Після цього розгніваний батько підстережив продавця пізно ввечері і завдав кілька ножових поранень, внаслідок яких Раджан помер.

Лавку зі спеціями було закрито, а згодом на її місці запрацював магазин «Бублики», де продавали ці борошняні вироби. Вони вважалися одними з найсмачніших у місті. У магазині також можна було купити бублики. Квартири на верхніх поверхах стали комунальними квартирами.

Новости Днепра про Фасад старовинного будинку на Чапленка поріс деревами (ФОТО)

Як зараз виглядає будинок

На початку 2000-х років будівля була передана у приватні руки. Магазинчик на першому поверсі закрився, люди виїхали. Старовинний будинок мали намір відремонтувати, а потім приміщення здавати під офіси. Але планам не судилося збутися. Поки що будівля з більш ніж 100-річною історією просто тихо доживає своє століття серед таких же старовинних будинків, які ще в хорошому стані і яким просто більше пощастило. А будинок, де була лавка Горштейна, повільно перетворюється на руїну.

З фасаду облупилася зелена фарба, відвалюється штукатурка. Більшість вікон розбито хуліганами.

Новости Днепра про Фасад старовинного будинку на Чапленка поріс деревами (ФОТО)

На плитах, що колись служили балконом ростуть дерева.

Новости Днепра про Фасад старовинного будинку на Чапленка поріс деревами (ФОТО)

Вікна та двері першого поверху наглухо забиті, щоб у будівлю неможливо було потрапити. Загалом будинок справляє гнітюче враження.

старе фото магазину: Г. Фоков

 

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