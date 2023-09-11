Фасад старовинного будинку на Чапленка поріс деревами (ФОТО)

У Дніпрі багато старовинних будівель, що не дожили до наших днів. Від них залишилася або одна стіна фасаду, або просто коробка будівлі. Але є й такі, які хоч і перебувають у занедбаному стані, але їх все ще можна відновити. Кожен старовинний будинок у місті має свою історію та легенду.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як сьогодні виглядає один із старовинних будинків на вулиці Чапленка у Дніпрі.

Будівлю на три поверхи було зведено у 1890-х роках. Хто був власником будинку – достеменно невідомо. На двох верхніх поверхах здавалися квартири в оренду, а нижній був відведений під магазини. У крилі будинку знаходилася одна з найпопулярніших тоді крамниць у місті – «Бакалейна і тютюнова». Тут можна було купити тютюн, чай і спеції з Індії. Популярність лави була обумовлена тим, що різні приправи з далекої Індії на той час були справжнім дивом. Не менш незвичайним був і продавець товарів – індус на ім’я Раджан. Власником крамниці був підприємець Горнштейн.

Місцева легенда

Раджан приходив на роботу щоранку рівно о 8-й ранку, одягнений завжди був у традиційний індійський чоловічий костюм, а на голові носив чалму. Він не тільки допомагав покупцям у виборі товару, а й став свого роду «лікарем», стверджуючи, що різні спеції допомагають вилікувати різні недуги, а деякі навіть здатні виконати бажання. Щоправда, наскільки куркума або гострий перець можуть допомогти виконати різні бажання містян ніхто не замислювався, але спеції купували і вірили. Крім консультацій Раджан ворожив по руці і передбачав у такий спосіб майбутнє.

Існує місцева легенда, за якою Раджану подобалася дружина Горнштейна і вона відповідала йому взаємністю. А в один із світських прийомів, який регулярно влаштовував власник крамниці, індус навіть подарував дружині Горнштейна обручку з рубіном. Подарунок він зробив дуже незвичайно сховавши його у пиріг.

Коли почалася революція 1917 року, власник бакалійної крамниці з дружиною поїхали за кордон. Разом з ним подався і індус – дружина вмовила Горнштейна взяти його з собою. Що з ними стало потім – ніхто не знає.

Існує ще одна легенда про продавця з лавки спецій. Згідно з нею, до Раджана звернувся батько хворої дівчинки з проханням допомогти – дитина почувала себе дуже погано і лікарі не могли нічим зарадити, тож батьки хапалися за будь-яку соломинку, сподіваючись її вилікувати. Дізнавшись про те, що спеції в магазині цілющі, вирішили спробувати і цей варіант. Раджан порадив кілька спецій і вивчивши руку батька дівчинки, переконав його в тому, що все буде добре. Проте передбачення не справдилося, і дитина померла. Після цього розгніваний батько підстережив продавця пізно ввечері і завдав кілька ножових поранень, внаслідок яких Раджан помер.

Лавку зі спеціями було закрито, а згодом на її місці запрацював магазин «Бублики», де продавали ці борошняні вироби. Вони вважалися одними з найсмачніших у місті. У магазині також можна було купити бублики. Квартири на верхніх поверхах стали комунальними квартирами.

Як зараз виглядає будинок

На початку 2000-х років будівля була передана у приватні руки. Магазинчик на першому поверсі закрився, люди виїхали. Старовинний будинок мали намір відремонтувати, а потім приміщення здавати під офіси. Але планам не судилося збутися. Поки що будівля з більш ніж 100-річною історією просто тихо доживає своє століття серед таких же старовинних будинків, які ще в хорошому стані і яким просто більше пощастило. А будинок, де була лавка Горштейна, повільно перетворюється на руїну.

З фасаду облупилася зелена фарба, відвалюється штукатурка. Більшість вікон розбито хуліганами.

На плитах, що колись служили балконом ростуть дерева.

Вікна та двері першого поверху наглухо забиті, щоб у будівлю неможливо було потрапити. Загалом будинок справляє гнітюче враження.

старе фото магазину: Г. Фоков

Читайте також:

Українська Русский

Автор: