Скільки коштує винайняти квартиру в Дніпрі та в якому районі воні найдешевші: ціни від 5,9 тис грн

Винайняти квартиру у Дніпрі можна в середньому від 5,9 до 17 тис грн на місяць. Орендна плата залежить від району, житлового масиву, зовнішнього вигляду квартири, а також віддаленості від центру міста. Найбільший попит у Дніпрі мають однокімнатні квартири.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, яка середня вартість оренди однокімнатної квартири у Дніпрі по районах та скільки в середньому коштує зняти житло. Для цього ми скористалися даними сервісу, де розміщуються оголошення про оренду квартир.

Райони Дніпра

Середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Самарському районі – 9 тис грн. Знаходиться вона на рівні початку літа 2023 року. Але ще місяць тому винайняти квартиру в цьому районі можна було в середньому за 7,3 тис грн. Пропозицій на ринку стає меншим і це прогнозовано впливає на вартість оренди квадратних метрів.

Середня ціна оренди квартири у Новокодацькому районі у вересні становить 9,2 тис грн, тоді як місяць тому вона була на рівні 8,7 тис грн. У червні цього року житло тут здавали в оренду в середньому за 8,9 тис грн.

Зняти однокімнатну квартиру в Центральному районі Дніпра сьогодні коштуватиме в середньому 16,9 тис грн на місяць. На початку літа оренда квартири в цьому районі коштувала 15,9 тис грн, а ось у серпні вона була найдорожчою і здавали однокімнатну за 17 тис грн.

Вартість оренди квартири в Індустріальному районі міста за це літо дещо зросла. У червні 2023 року винайняти однокімнатну квартиру тут можна було за ціною 11 тис. грн. на місяць, до кінця літа їх «віддавали» по 11,6 тис грн. на місяць, стільки ж хочуть за квартиру і у вересні 2023 року.

У Соборному районі Дніпра винайняти квартиру коштує 17 тис грн. Вартість оренди житла у цьому районі стабільна та не змінюється з початку літа цього року.

А ось у Шевченківському районі Дніпра однокімнатні квартири в оренду подорожчали. Якщо на початку літа за них просили 16,7 тис грн на місяць, то в серпні вже ціна зросла до 17,6 тис грн, а у вересні середня вартість оренди житла становить 18 тис грн.

Житло в АНД-районі навпаки стає дешевшим. Влітку цього року за однокімнатну просили в середньому 13,2 тис грн на місяць, до кінця літа за неї вже хотіли 11,4 тис грн, а у вересні середня ціна на однокімнатні склала 11 тис грн.

У Чечелівському районі, де на початку літа винайняти однокімнатну квартиру можна було в середньому за 12,1 тис грн, у серпні ціна становила 12,9 тис грн на місяць, а сьогодні в середньому просять 12,6 тис грн.

Популярні місця проживання

Також ми вирішили порівняти середні ціни на проживання на різних житлових масивах Дніпра. Так, оренда житла на Червоному Камені коштуватиме в середньому 7,5 тис грн на місяць. Однокімнатні на Парусі оцінюють трохи дорожче – у середньому 8,3 тис грн на місяць.

Середня ціна на однокімнатну на проспекті Гагаріна – 11,9 ти. грн, на Підстанції – 13,6 тис грн.

На житловому масиві Сокіл за однокімнатну хочуть 14,2 тис грн, на житлових масивах Перемога 1-6 в залежності від близькості до центру міста середня ціна на оренду однокімнатної квартири становить від 17 до 11,5 тис грн на місяць.

Для життя на Лівобережному потрібно 10,3 тис грн., а на Сонячному – 11,9 тис. грн. Найдешевше орендувати квартиру на Північному – в середньому 5,9 тис грн за місяць.

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