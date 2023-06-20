В каких общественных местах Днепра работает бесплатный Wi-Fi: список мест

Сегодня в мире отмечают Международный день Wi-Fi. Суть его в том, чтобы не только показать преимущества беспроводного интернете, но и улучшить ситуацию с его подключением по всему миру, сделать доступ к нему людей более простым, легким и по возможности бесплатным.

Журналисты dnepr.info узнали, на каких улицах и Днепра можно бесплатно пользоваться Wi-Fi.

В ожидании транспорта

Подключить Wi-Fi можно в местах, где есть очереди на маршрутку. Так, бесплатно можно воспользоваться интернетом дожидаясь 120 автобус, а также сеть доступна на автостанции «Новый центр». Есть бесплатный интернет на вокзале, Привокзальной площади, автовокзале и в метро Днепра.

В центре Днепра

Сигнал Wi-Fi можно «поймать на Екатеринославскому бульваре, у карусели возле ЦУМа и на Европейской площади. Но пользователей в этих местах довольно много, поэтому сигнал может быть слабым, а странички будут долго грузиться.

Парки Днепра

Работает Wi-Fi и в зеленых зонах Днепра. Бесплатный интернет можно «найти» в парке Лазаря Глобы – сеть есть недалеко от Летнего театра, напротив станции детской железной дороги возле туалета. Также есть сигнал у памятника Глобе, напротив колонн центрального входа в парк площадке для выгула собак, а также на спортивной и баскетбольной площадке.

Wi-Fi есть в парке Шевченко – за площадкой, где отдыхающие собираются играть в шахматы, и даже на Монастырском острове – ловить должно в районе бывшего зоопарка, возле аттракционов и у памятника Шевченко. Также интернет можно «поймать» в молодежном парке «Новокодацкий», парке Гагарина и сквере Прибрежный.

Помимо этого, бесплатный Wi-Fi есть в торговых центрах и больницах Днепра.

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