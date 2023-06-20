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В яких громадських місцях Дніпра працює безкоштовний Wi-Fi: список місць

Сьогодні 15:08
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Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день Wi-Fi. Суть його в тому, щоб не тільки показати переваги бездротового інтернету, але й покращити ситуацію з його підключенням по всьому світу, зробити доступ до нього людей більш простим, легким та наскільки можна безкоштовним.

Новости Днепра про В яких громадських місцях Дніпра працює безкоштовний Wi-Fi: список місць

Журналісти dnepr.info дізналися, на яких вулицях та Дніпрі можна безкоштовно користуватися Wi-Fi.

В очікуванні транспорту

Підключити Wi-Fi можна у місцях, де є черги на маршрутку. Так, безкоштовно можна скористатися інтернетом чекаючи 120 автобус, а також мережа доступна на автостанції «Новий центр». Є безкоштовний інтернет на вокзалі, Привокзальній площі, автовокзалі та в  у метро Дніпра.

У центрі Дніпра

Сигнал Wi-Fi можна «зловити на Катеринославському бульварі, біля каруселі біля ЦУМу та на Європейській площі. Але користувачів у цих місцях досить багато, тому сигнал може бути слабким, а сторінки довго завантажуватимуться.

Новости Днепра про В яких громадських місцях Дніпра працює безкоштовний Wi-Fi: список місць

Парки Дніпра

Працює Wi-Fi і у зелених зонах Дніпра. Безкоштовний інтернет можна знайти в парку Лазаря Глоби – мережа є недалеко від Літнього театру, навпроти станції дитячої залізниці біля туалету. Також є сигнал біля пам’ятника Глобі, навпроти колон центрального входу в парк, майданчику для вигулу собак, а також на спортивному та баскетбольному майданчиках.

Новости Днепра про В яких громадських місцях Дніпра працює безкоштовний Wi-Fi: список місць

Wi-Fi є у парку Шевченка – за майданчиком, де відпочиваючі збираються грати у шахи, і навіть на Монастирському острові – ловити треба в районі колишнього зоопарку, біля атракціонів та біля пам’ятника Шевченку. Також інтернет можна «зловити» у молодіжному парку «Новокодацький», парку Гагаріна та сквері Прибережний.

Крім цього, безкоштовний Wi-Fi є у торгових центрах та лікарнях Дніпра.

 

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Новости Днепра про В яких громадських місцях Дніпра працює безкоштовний Wi-Fi: список місцьУкраїнська Новости Днепра про В яких громадських місцях Дніпра працює безкоштовний Wi-Fi: список місцьРусский

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