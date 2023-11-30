В Харьковской области во время штурма умер 26-летний футболист «Кривбасса» Иван Соя

На войне погиб игрок ФК Кривбасс Иван Соя.

26-летний Иван Соя погиб в Харьковской области, вблизи поселка Лиман-Первый на Купянском направлении.

В мирное время Иван играл в ФК «Кривбасс» и учился в ЛНУ имени Франко, который не окончил. Он стал защитником Украины в первые дни полномасштабного вторжения, служил в 60-й бригаде 96-го батальона. У него остались родители, бабушки с дедушками и тетя.

Сообщается, что Иван успел повоевать по всем горячим направлениям — Херсонскому, Бахмутскому и Харьковскому. Друзья говорят, что Иван не любил делиться деталями военной жизни.

Иван Соя любил шутить и всегда сохранял свой оптимизм.

К сожалению, 24 ноября его жизнь оборвалась. Иван отражал вражеский штурм возле поселка Лиман-Первый в Харьковской области. Чуть меньше месяца воин не дожил до своего 27-летия.

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