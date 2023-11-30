На Харківщині помер 26-річний футболіст “Кривбасу” Іван Соя - Днепр Инфо
На Харківщині помер 26-річний футболіст “Кривбасу” Іван Соя
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Сегодня 16:01

На війні загинув гравець ФК Кривбас Іван Соя.

Новости Днепра про На Харківщині помер 26-річний футболіст

26-річний Іван Соя загинув на Харківщині, поблизу селища Лиман-Перший на Куп’янському напрямку. 

У мирний час Іван грав у ФК “Кривбас” та навчався в ЛНУ імені Франка, який не закінчив. Він став захисником України в перші дні повномасштабного вторгнення, служив у 60-й бригаді 96-му батальйоні. У нього залишилися батьки, бабусі з дідусями та тітка.

Повідомляється, що Іван встиг повоювати на всіх гарячих напрямках – Херсонському, Бахмутському та Харківському. Друзі кажуть, що Іван не любив ділитися деталями військового життя. 

Іван Соя любив жартувати та завжди зберігав свій оптимізм. 

На жаль, 24 листопада його життя обірвалося. Іван відбивав ворожий штурм біля селища Лиман-Перший на Харківщині. Трохи менше місяця воїн не дожив до свого 27-річчя. 

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