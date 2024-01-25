В гимназии Днепра на школьные парты свалилась штукатурка: детали инцидента

ЧП произошло 25 января. В соцсетях появилось видео, где видны куски штукатурки, лежащие на партах. Очевидцы сообщили, что на перемене, как только дети вышли в коридор, обвалился потолок.
Как рассказала директор гимназии №89 Виктория Валерьевна, никто в результате обвала штукатурки не пострадал.
Инцидент произошел на перерыве после третьего урока второй смены. Дети вышли в коридор, и через минуту – произошел обвал. После этого учеников переселили в соседний кабинет, а о событиях сообщили в ГумДеп. На место уже прибыли ремонтники, которые в ближайшее время починят потолок.
В ГумДепе заметили, что трещин на потолке к инциденту администрация школы не обнаруживала.
Сегодня в помещении Днепровской гимназии №89 обрушилась часть штукатурки с потолка во время перерыва. В кабинете детей не было! Сотрудники департамента выехали на аварийный вызов, ремонтные работы в ближайшее время будут проведены. Трещин на потолке к инциденту администрация школы не обнаруживала, — говорится в сообщении.
Почему штукатурка обрушилась – будет выяснять администрация школы.
В сети предположили, что это следствие нескольких мощных взрывов, произошедших в этом районе в последние два года. Якобы здание школы довольно старое и не выдерживает таких сильных толчков. Однако это только предположение.
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