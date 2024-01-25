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У гімназії Дніпра на шкільні парти звалилася штукатурка: деталі інциденту

Сьогодні 18:41
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У Дніпровській гімназії №89 на шкільні парти обвалилася штукатурка.

Новости Днепра про У гімназії Дніпра на шкільні парти звалилася штукатурка: деталі інциденту

Надзвичайна подія сталася 25 січня. У соцмережах з’явилося відео, де видно шматки штукатурки, які лежать на партах. Очевидці повідомили, що на перерві, як тільки-но діти вийшли в коридор, обвалилася стеля. 

Як розповіла директорка гімназії №89 Вікторія Валеріївна, ніхто внаслідок обвалу штукатурки не постраждав. 

Інцидент трапився на перерві після третього уроку другої зміни. Діти вийшли у коридор, і через хвилину – стався обвал. Після цього учнів переселили до сусіднього кабінету, а про події повідомили до ГумДепу. На місце вже прибули ремонтники, які найближчим часом полагодять стелю.

У ГумДепі зауважили, що тріщин на стелі до інциденту адміністрація школи не виявляла.

Сьогодні у приміщенні Дніпровської гімназії №89 обвалилася частина штукатурки зі стелі під час перерви. У кабінеті дітей не було! Співробітники департаменту виїхали на аварійний виклик, ремонтні роботи найближчим часом буде проведено. Тріщин на стелі до інциденту адміністрація школи не виявляла, – йдеться у повідомленні. 

 

Чому штукатурка обвалилася – з’ясовуватиме адміністрація школи. 

У мережі припустили, що це наслідок кількох потужних вибухів, які були в цьому районі останні два роки. Нібито будівля школи стара і не витримує таких сильних поштовхів. Однак це тільки припущення. 

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Новости Днепра про У гімназії Дніпра на шкільні парти звалилася штукатурка: деталі інцидентуУкраїнська

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