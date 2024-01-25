У гімназії Дніпра на шкільні парти звалилася штукатурка: деталі інциденту

У Дніпровській гімназії №89 на шкільні парти обвалилася штукатурка.

Надзвичайна подія сталася 25 січня. У соцмережах з’явилося відео, де видно шматки штукатурки, які лежать на партах. Очевидці повідомили, що на перерві, як тільки-но діти вийшли в коридор, обвалилася стеля.

Як розповіла директорка гімназії №89 Вікторія Валеріївна, ніхто внаслідок обвалу штукатурки не постраждав.

Інцидент трапився на перерві після третього уроку другої зміни. Діти вийшли у коридор, і через хвилину – стався обвал. Після цього учнів переселили до сусіднього кабінету, а про події повідомили до ГумДепу. На місце вже прибули ремонтники, які найближчим часом полагодять стелю.

У ГумДепі зауважили, що тріщин на стелі до інциденту адміністрація школи не виявляла.

Сьогодні у приміщенні Дніпровської гімназії №89 обвалилася частина штукатурки зі стелі під час перерви. У кабінеті дітей не було! Співробітники департаменту виїхали на аварійний виклик, ремонтні роботи найближчим часом буде проведено. Тріщин на стелі до інциденту адміністрація школи не виявляла, – йдеться у повідомленні.

Чому штукатурка обвалилася – з’ясовуватиме адміністрація школи.

У мережі припустили, що це наслідок кількох потужних вибухів, які були в цьому районі останні два роки. Нібито будівля школи стара і не витримує таких сильних поштовхів. Однак це тільки припущення.

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