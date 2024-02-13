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В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году

Сегодня 18:05
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Днепровские школьники завершат обучение в июне.

Новости Днепра про В ГумДепе назвали точную дату, когда школьники Днепра завершат обучение в этом году

Как разъяснили в Telegram-канале Департамента гуманитарной политики Днепровской городской, обучение завершится 31 мая, а учебный год – 30 июня. То есть 1 июня 1-10 классы уйдут на каникулы.

Дольше будут учиться только учащиеся выпускных классов, ведь у них будет длиться подготовка к сдаче национального мультипредметного теста.

Учебный год – это не менее 175 дней. Мы могли бы продолжить учиться в июне, будь долговременные блекауты или карантины, но обошлось. Так что выдыхаем, все, кто не в выпускном классе (потому что готовятся к НМТ), предварительно идут на летние каникулы с первого июня!, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учебный год продлится до 30 июня, но эту информацию неправильно интерпретировали. По документам это действительно так, ведь экзамены после 9 и 11 класса входят в структуру учебного года, но само обучение за партами завершится до 31 мая.

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