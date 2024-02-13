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У ГумДепі назвали точну дату, коли школярі Дніпра завершать навчання у цьому році

Сьогодні 18:05
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Дніпровські школярі завершать навчання у червні.

Новости Днепра про У ГумДепі назвали точну дату, коли школярі Дніпра завершать навчання у цьому році

Як роз’яснили у Telegram-каналі Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської, навчання завершиться 31 травня, а навчальний рік – 30 червня. Тобто 1 червня 1-10 класи підуть на канікули.

Довше навчатимуться тільки учні випускних класів, адже в них триматиме підготовка до складання національного мультипредметного тесту. 

Навчальний рік — це не менше 175 днів. Ми могли б продовжити навчатися у червні, якби були довготривалі блекаути чи карантини, але обійшлось. Тож видихаємо, всі, хто не у випускному класі (бо готуються до НМТ), попередньо йдуть на літні канікули з першого червня!, — сказано у дописі.

Раніше повідомлялося, що навчальний рік триватиме до 30 червня, але цю інформацію неправильно інтерпретували. За документами це дійсно так, адже іспити після 9 та 11 класу входять до структури навчального року, але саме навчання за партами завершиться до 31 травня.

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Новости Днепра про У ГумДепі назвали точну дату, коли школярі Дніпра завершать навчання у цьому роціУкраїнська Новости Днепра про У ГумДепі назвали точну дату, коли школярі Дніпра завершать навчання у цьому роціРусский

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