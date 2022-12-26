В ГСЧС рассказали, как правильно использовать генератор

К сожалению, очень часто люди не знают, как правильно это делать, поэтому случаются несчастные случаи.
Чтобы их избежать, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, как правильно использовать генератор:
Дорогие украинцы, пожалуйста, берегите себя и окружающих! – призывают в ГСЧС.
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