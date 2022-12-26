В ГСЧС рассказали, как правильно использовать генератор

Из-за отключения света и блэкаутов украинцы начали массово пользоваться генераторами.

К сожалению, очень часто люди не знают, как правильно это делать, поэтому случаются несчастные случаи.

Чтобы их избежать, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, как правильно использовать генератор:

Генератор можно использовать только на открытом воздухе. Во время работы он выделяет угарный газ, который опасен для жизни и вообще не должен попадать в помещение. Устанавливайте генератор так, чтобы расстояние до ближайшей поверхности (стены, окна и т.п.) было не менее 6 метров. Во время работы он сильно нагревается и предметы вблизи могут загореться. Защитите генератор от влаги и дождя. Заправляйте генератор выключенным на открытом воздухе и держите топливо подальше от него. Не подпускайте к генератору детей.

Дорогие украинцы, пожалуйста, берегите себя и окружающих! – призывают в ГСЧС.

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