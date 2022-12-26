У ДСНС розповіли, як правильно використовувати генератор

Через відключення світла та блекаути українці почали масово користуватися генераторами.

На жаль, дуже часто люди не знають, як правильно це робити, тому трапляються нещасні випадки.

Щоб їх уникнути, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, як правильно використовувати генератор:

Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення. Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. Під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути. Захистіть ваш генератор від вологи та дощу. Заправляйте генератор вимкненим на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі від нього. Не підпускайте до генератора дітей.

Дорогі українці, будь ласка, бережіть себе та тих, хто поруч! – закликають у ДСНС.

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