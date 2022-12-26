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У ДСНС розповіли, як правильно використовувати генератор

Сьогодні 16:26
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Через відключення світла та блекаути українці почали масово користуватися генераторами.

Новости Днепра про У ДСНС розповіли, як правильно використовувати генератор

На жаль, дуже часто люди не знають, як правильно це робити, тому трапляються нещасні випадки.

Щоб їх уникнути, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли, як правильно використовувати генератор:

  1. Генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі.
  2. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.
  3. Встановлюйте генератор так, щоби відстань до найближчої поверхні (стіни, вікна тощо) була не менше за 6 метрів. Під час роботи він сильно нагрівається й предмети поблизу можуть спалахнути.
  4. Захистіть ваш генератор від вологи та дощу.
  5. Заправляйте генератор вимкненим на відкритому повітрі й тримайте паливо якомога далі від нього.
  6. Не підпускайте до генератора дітей.

Дорогі українці, будь ласка, бережіть себе та тих, хто поруч! – закликають у ДСНС.

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Новости Днепра про У ДСНС розповіли, як правильно використовувати генераторУкраїнська

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