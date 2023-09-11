В горсовете объяснили, что замедляет вывоз мусора из баков в Днепре

В последнее время жители некоторых районов Днепра жалуются на переполненные мусорные баки.

В городском совете объяснили, что замедляет вывоз твердых бытовых отходов.

Отмечается, что при вывозе мусора перевозчик (в частности, в нашем городе – это ООО «Экология-Д») сталкивается с рядом проблем. Например, это увеличение численности населения – Днепр принял очень много переселенцев, неуплата горожанами за услугу, нехватка кадров, а также проблемы, имеющие сезонный характер: зимой – это новогодние елки, весной, осенью – собранные ветки, а летом – в начале осени – так называемая арбузная проблема.

Увеличиваются объемы мусора. Оно становится тяжелым. А когда дожди, то еще и более влажным. Эта сезонная проблема присуща не только Днепру, но и другим городам. Еще существует ряд факторов, влияющих на вывоз мусора. В их числе и увеличение численности населения. Сейчас есть расчетная цифра для Днепра 1 млн 250 тыс. жителей. Также значительно снизились оплаты за услугу. А перевозчику необходимо ремонтировать технику, платить зарплату рабочим, увеличивать количество контейнеров, заменять сломанные баки. Еще одна проблема, влияющая на график вывоза мусора, – это нехватка кадров. Не хватает водителей, – рассказала Ирина Козлова, заместитель директора департамента экологической политики городского совета.

По ее словам, ежедневно в городе на линии работают 34 мусоровоза.

В ближайшее время ситуация с вывозом мусора в проблемных районах будет исправлена и в дальнейшем усилен контроль, — отметила Ирина Козлова.

Кроме того, при вывозе мусора работники ООО «Экология-Д» сталкиваются с еще одной проблемой – это припаркованные рядом с контейнерами автомобили. Из-за них мусоровозы не могут подъехать, чтобы выгрузить мусор из контейнеров.

Иногда на один и тот же адрес приходится приезжать дважды и трижды в день, чтобы забрать мусор из баков… Прилагаем все усилия, чтобы вовремя вывозить мусор. В то же время просим население платить за услугу, поскольку значительно выросли долги. На сегодняшний день они равны уже около 220 млн грн. В частном секторе уровень оплат снизился до 65%, в многоэтажках – до 86%, – рассказал заместитель директора ООО «Экология-Д» Алексей Курский.

Что касается нехватки кадров. Водитель мусоровоза довольно специфическая профессия. Нельзя взять на работу любого водителя. Обучение требует определенного времени.

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