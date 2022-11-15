В Германии мужчину, нашедшего чек на 4,6 миллиона евро, отблагодарили 6 пакетиками желейных мишек

38-летний Ануар возвращался домой от родственников, когда заметил на полу у метро какую-то бумажку. Мужчина поднял ее и увидел, что это именной чек на 4,6 миллиона евро. Ануар признался, что даже не мог выговорить эту сумму. Об этом сообщает Bild.
Мужчина связался с компанией и сообщил о находке. Представители Haribo попросили, чтобы он уничтожил чек и прислал им видеоподтверждение.
Компания отблагодарила Ануара коробкой с шестью пакетиками желейных конфет. В среднем одна такая упаковка стоит 3 евро. То есть мужчина получил 18 евро компенсации за свою доброту.
В Haribo подтвердили инцидент, но подчеркнули, что мужчина не смог бы воспользоваться чеком от имени компании.
На вопрос, не слишком ли скромное вознаграждение Ануар получил за нахождение дорогого чека, в Haribo отметили, что это их стандартный пакет, который они посылают в знак благодарности.
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