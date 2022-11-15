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  • В Германии мужчину, нашедшего чек на 4,6 миллиона евро, отблагодарили 6 пакетиками желейных мишек

В Германии мужчину, нашедшего чек на 4,6 миллиона евро, отблагодарили 6 пакетиками желейных мишек

Сегодня 14:09
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Немецкая компания Haribo, производящая желейных мишек, отблагодарила мужчину, который нашел их чек на 4,6 миллиона евро, 6 пакетиками конфет.

Новости Днепра про В Германии мужчину, нашедшего чек на 4,6 миллиона евро, отблагодарили 6 пакетиками желейных мишек

38-летний Ануар возвращался домой от родственников, когда заметил на полу у метро какую-то бумажку. Мужчина поднял ее и увидел, что это именной чек на 4,6 миллиона евро. Ануар признался, что даже не мог выговорить эту сумму. Об этом сообщает Bild.

Мужчина связался с компанией и сообщил о находке. Представители Haribo попросили, чтобы он уничтожил чек и прислал им видеоподтверждение.

Компания отблагодарила Ануара коробкой с шестью пакетиками желейных конфет. В среднем одна такая упаковка стоит 3 евро. То есть мужчина получил 18 евро компенсации за свою доброту.

В Haribo подтвердили инцидент, но подчеркнули, что мужчина не смог бы воспользоваться чеком от имени компании.

На вопрос, не слишком ли скромное вознаграждение Ануар получил за нахождение дорогого чека, в Haribo отметили, что это их стандартный пакет, который они посылают в знак благодарности.

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Новости Днепра про В Германии мужчину, нашедшего чек на 4,6 миллиона евро, отблагодарили 6 пакетиками желейных мишекУкраїнська Новости Днепра про В Германии мужчину, нашедшего чек на 4,6 миллиона евро, отблагодарили 6 пакетиками желейных мишекРусский

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