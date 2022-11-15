У Німеччині чоловікові, який знайшов чек на 4,6 мільйона євро, віддячили 6 пакетиками желейних ведмедиків

Німецька компанія Haribo, яка виготовляє желейних ведмедиків, віддячила чоловікові, який знайшов їхній чек на 4,6 мільйона євро, 6 пакетиками цукерок.

38-річний Ануар повертався додому від родичів, коли помітив на підлозі в метро якийсь папірець. Чоловік підняв її та побачив, що це іменний чек на 4,6 мільйона євро. Ануар зізнався, що навіть не міг виговорити цю суму. Про це повідомляє Bild.

Чоловік зв’язався з компанією та повідомив про знахідку. Представники Haribo попросили, щоб він знищив чек та прислав їм відео-підтвердження.

Компанія віддячила Ануарові коробкою з шістьма пакетиками желейних цукерок. У середньому одна така упаковка коштує 3 євро. Тобто чоловік отримав 18 євро компенсації за свою доброту.

У Haribo підтвердили інцидент, але наголосили, що чоловік не зміг би скористатися чеком на ім’я компанії.

На питання, чи не є надто скромною винагорода, яку Ануар отримав за знаходження дорогого чека, у Haribo зазначили, що це їх стандартний пакет, який вони надсилають на знак подяки.

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