В этом году 58 семей на Днепропетровщине усыновили ребенка

«В Днепропетровской области – более 8,2 тысяч сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них почти 7,5 тысяч находятся на попечении, в приемных семьях и детских домах семейного типа. Остальные – в домах ребенка и других специализированных заведениях», – отметила заместитель начальника отдела Службы по делам детей Днепропетровской ОВА Анна Козловская.
Желающим усыновить ребенка в первую очередь нужно обратиться в Службу по делам детей по месту жительства. Написать заявление и предоставить пакет документов.
Сделать это можно и онлайн – через приложение «Дія». Выбрать услугу «Усыновление». Заполнить данные о браке, адресе проживания и информацию о ребенке, который хотите взять в семью. Далее – скачать необходимые документы и подписать заявление электронной подписью. В «Дії» можно также записаться на онлайн-консультацию. Специалисты помогут правильно провести процедуру.
За пять дней Служба по делам детей проверит заявление. Затем обследует жилье. Если все хорошо, то потенциальных родителей направят на обучение в областной центр социальных служб. А потом – предоставят статус кандидатов в усыновители.
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