Цьогорiч 58 родин на Днiпропетровщинi всиновили дитину

Ще понад 120 – готуються. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

«У Дніпропетровській області – понад 8,2 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже 7,5 тисяч знаходяться під опікою, у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу. Решта – у будинках дитини та інших спеціалізованих закладах», – зазначила заступник начальника відділу Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Анна Козловська.

Бажаючим всиновити дитину першочергово потрібно звернутися до Служби у справах дітей за місцем проживання. Написати заяву і подати пакет документів.

Зробити це можна й онлайн – через застосунок «Дія». Обрати послугу «Усиновлення». Заповнити дані про шлюб, адресу проживання та інформацію про дитину, яку бажаєте взяти у родину. Далі – завантажити необхідні документи та підписати заяву електронним підписом. У «Дії» також можна записатися на онлайн-консультацію. Фахівці допоможуть правильно провести процедуру.

Упродовж п’яти днів Служба у справах дітей перевірить заяву. Потім обстежить житло. Якщо все добре, то потенційних батьків направлять на навчання до обласного центру соціальних служб. А потім – нададуть статус кандидатів в усиновлювачі.

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