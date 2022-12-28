Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Цьогорiч 58 родин на Днiпропетровщинi всиновили дитину

Сьогодні 07:15
просмотров

Ще понад 120 – готуються. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Новости Днепра про Цьогорiч 58 родин на Днiпропетровщинi всиновили дитину

«У Дніпропетровській області – понад 8,2 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них майже 7,5 тисяч знаходяться під опікою, у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу. Решта – у будинках дитини та інших спеціалізованих закладах», – зазначила заступник начальника відділу Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Анна Козловська.

Бажаючим всиновити дитину першочергово потрібно звернутися до Служби у справах дітей за місцем проживання. Написати заяву і подати пакет документів.

Зробити це можна й онлайн – через застосунок «Дія». Обрати послугу «Усиновлення». Заповнити дані про шлюб, адресу проживання та інформацію про дитину, яку бажаєте взяти у родину. Далі – завантажити необхідні документи та підписати заяву електронним підписом. У «Дії» також можна записатися на онлайн-консультацію. Фахівці допоможуть правильно провести процедуру.

Упродовж п’яти днів Служба у справах дітей перевірить заяву. Потім обстежить житло. Якщо все добре, то потенційних батьків направлять на навчання до обласного центру соціальних служб. А потім – нададуть статус кандидатів в усиновлювачі.

Читайте також:

Новости Днепра про Цьогорiч 58 родин на Днiпропетровщинi всиновили дитинуУкраїнська Новости Днепра про Цьогорiч 58 родин на Днiпропетровщинi всиновили дитинуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі заблукала бабуся з Донецької області
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    У Дніпрі заблукала бабуся з Донецької області

    У Дніпрі бабуся з Донецької області заблукала і не могла…

    У Дніпрі Honda влетіла у парапет (ВІДЕО МОМЕНТУ)
    Новини Дніпра
    Вчора 19:15
    У Дніпрі Honda влетіла у парапет (ВІДЕО МОМЕНТУ)

    У вівторок, 27 грудня, на проспекті Слобожанський сталася ДТП за…

    Війська РФ зазнають великих втрат, але продовжують наступ під Бахмутом, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Вчора 18:45
    Війська РФ зазнають великих втрат, але продовжують наступ під Бахмутом, – Генштаб

    Війська РФ, незважаючи на значні втрати в живій силі, не…

    Загадкові смерті та пожежа у приміщенні: історія напівзруйнованої будівлі у центрі Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 18:44
    Загадкові смерті та пожежа у приміщенні: історія напівзруйнованої будівлі у центрі Дніпра (ФОТО)

    У Дніпрі багато старих будівель оповитих легендами. Частина лише вигадка,…

    Наверх