Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе

В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе

Сегодня 11:41
просмотров

В Днепре почти всему городу вернули воду и отопление.

Новости Днепра про В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе

По информации департамента благоустройства горсовета Днепра, в городе запустили почти все котельные. Тепло вернулось и к жителям левого берега, Приднепровска и жилому массиву Северный.

Пока не работают котельные в Чечелевском районе. Жители улиц Национальной Гвардии, Рабочие и Титова и прилегающих к ним территории временно без тепла. Там не работают три районных котельных.

Кроме того, обесточенная котельная на улице Люблянской, поэтому у некоторых жителей левого берега до сих пор нет тепла.

Все остальные котельные работают в штатном режиме, аварийных ситуаций нет, отключения связаны с выключением электроэнергии ДТЭК и ЦЭК.

Воду вернули почти всему городу. По информации Днепроводоканала, без водоснабжения из-за отключения электропитания часть жителей по следующим адресам:

  • ДТЕКом зупинено ПНС по вул. Кожем’яки, буд. 17, тому припинено водопостачання:
    вул. Кожем’яки, буд. 1, 3,5,7,9,11,17,19;
    просп. Слобожанський, буд.
    63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;
    вул. Дарницька, буд. 4, 7, 9, 11.
  • ДТЕКом зупинено ПНС по
    просп. Богдана Хмельницького, буд. 24
    припинено водопостачання:
    вул. Гавриленка, буд.1,2,4,4а,4б,
    вул. Леоніда Стромцова, буд.1,1а,1б,3,3а,5а,7,
    просп. Богдана Хмельницького, буд. 20,20а,20б,20в,22,22а,24,24а,24б, просп. Олександра Поля, буд.117,119,119а,119б,121,121а,121б,121д,123,125,125а,127,129,129б,131,131а,131б,133,135,135а, 135б, 137,137а, 139,141, 141а,143,143а.
  • Відключене електроживлення ДТЕКом та зупинено ПНС по
    вул. Новокримській,
    припинено водопостачання:
    вул. Новокримська, буд. 8,
    вул. Академіка Янгеля, буд. 7,11,13.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городеУкраїнська Новости Днепра про В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городеРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть
    Я не хочу умирать, надо поднять сына: в Днепре спасли военного, пережившего клиническую смерть

    В Днепре помогли мужчине, который получил тяжелое ранение.

    Сегодня 15:06
    просмотров
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)
    Фотограф из Днепра показал миниатюрных «зимних» птиц (ФОТО)

    В Днепре зимуют маленькие птички.

    Сегодня 14:24
    просмотров
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)
    Как тебе такое, Илон Маск?: в Днепре к авто присоединили печь на дровах (ВИДЕО)

    В Днепре водитель встроил в машину печь на дровах.

    Сегодня 13:45
    просмотров
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась
    Атака на Кривой Рог: погибшая женщина с февраля была в Польше с детьми, но недавно вернулась

    16 декабря ракета прилетела в жилой дом в Кривом Роге. Погибла целая семья – мама, отец и маленький ребенок.

    Сегодня 13:08
    просмотров
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы
    Работают все АЭС, кроме Запорожской: Укрэнерго о состоянии энергосистемы

    Украина приходит в себя после обстрелов 16 декабря.

    Сегодня 12:29
    просмотров
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога
    На войне с рашистами погиб боец ​​терробороны из Кривого Рога

    15 декабря во время выполнения боевой задачи героически погиб Евгений Кашинский из Кривого Рога. Боец входил в состав подразделения "Регбисты" 129 криворожской бригады Территориальной обороны.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)
    В Днепре по набережной бегают фламинго, Санты и жираф (ФОТО)

    В Днепре прошел костюмированный забег.

    Сегодня 10:36
    просмотров
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб
    ВСУ отразили атаки врага в районе более 15 населенных пунктов, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 17 декабря успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 10:30
    просмотров
    В Днепре на Набережной Заводской эвакуатор сбил мужчину
    В Днепре на Набережной Заводской эвакуатор сбил мужчину

    В субботу вечером, 17 декабря, на Набережной Заводской в ​​Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    ВНИМАНИЕ: в Днепре и области экстренные отключения света
    ВНИМАНИЕ: в Днепре и области экстренные отключения света

    После ракетной атаки, нанесенной россиянами по энергосистеме Украины, дефицит в ней достиг 4 тысяч мегаватт и ситуация с электроснабжением будет оставаться сложной до 20 декабря.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх