В двух районах Днепра нет тепла: какая ситуация с водой и отоплением в городе

По информации департамента благоустройства горсовета Днепра, в городе запустили почти все котельные. Тепло вернулось и к жителям левого берега, Приднепровска и жилому массиву Северный.
Пока не работают котельные в Чечелевском районе. Жители улиц Национальной Гвардии, Рабочие и Титова и прилегающих к ним территории временно без тепла. Там не работают три районных котельных.
Кроме того, обесточенная котельная на улице Люблянской, поэтому у некоторых жителей левого берега до сих пор нет тепла.
Все остальные котельные работают в штатном режиме, аварийных ситуаций нет, отключения связаны с выключением электроэнергии ДТЭК и ЦЭК.
Воду вернули почти всему городу. По информации Днепроводоканала, без водоснабжения из-за отключения электропитания часть жителей по следующим адресам:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
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Яна Юхименко
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