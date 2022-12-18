ВНИМАНИЕ: в Днепре и области экстренные отключения света

Специалисты объясняют, что это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.

После ракетной атаки, нанесенной россиянами по энергосистеме Украины, дефицит в ней достиг 4 тысяч мегаватт и ситуация с электроснабжением будет оставаться сложной до 20 декабря.

По словам энергетиков, на этот раз ситуация со светом в…

В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень…

В Днепре молодой человек с удостоверением журналиста стрелял из пистолета…

Мальчик чудом выжил: в Уганде бегемот проглотил двухлетнего ребенка Бегемот напал на 2-летнего мальчика в Уганде. Животное почти наполовину проглотило ребенка, а затем выплюнуло, говорится в заявлении местной полиции. Об этой ситуации рассказало издание CNN. просмотров

Ветки по 650 грн и деревья из Дании за 1,5 тыс: что можно купить на елочных базарах в Днепре В Днепре на жилмассивах открылись елочные базары. Выбор не очень большой – в основном это сосна, елок – совсем немного, но среди всего этого привычного ассортимента попадается даже пихта. Журналисты dnepr. Info узнали, во сколько в этом году обойдется покупка… просмотров

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На Днепропетровщине загорелся частный дом (ФОТО) Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. 0 просмотров