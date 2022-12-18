ВНИМАНИЕ: в Днепре и области экстренные отключения света

В регионе продолжаются экстренные отключения света.
Специалисты объясняют, что это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.
Жителей просят сохранять спокойствие и набраться терпения.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
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