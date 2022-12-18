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  • У двох районах Дніпра немає тепла: яка ситуація з водою та опаленням в місті

У двох районах Дніпра немає тепла: яка ситуація з водою та опаленням в місті

Сьогодні 11:41
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У Дніпрі майже всьому місту повернули воду та опалення.

Новости Днепра про У двох районах Дніпра немає тепла: яка ситуація з водою та опаленням в місті

За інформацією департаменту благоустрою міськради Дніпра, у місті запустили майже всі котельні. Тепло повернулося і до мешканців лівого берегу, Придніпровська та житлового масиву Північний.

Наразі не працюють котельні у Чечелівському районі. Мешканці вулиць Національної Гвардії, Робітників та Титова і прилеглих до них території тимчасово без тепла. Там не працюють три районні котельні.

Крім цього, знеструмлена котельня на вулиці Люблянській, тому у деяких мешканців лівого берегу досі немає тепла.

Усі інші котельні працюють в штатному режимі, аварійних ситуацій немає, відключення пов’язані з вимкненнями електроенергії ДТЕК та ЦЕК.

Воду повернули майже всьому місту. За інформацією Дніпроводоканалу, наразі без водопостачання через відключення електроживлення частина мешканців за такими адресами:

  • ДТЕКом зупинено ПНС по вул. Кожем’яки, буд. 17, тому припинено водопостачання:
    вул. Кожем’яки, буд. 1, 3,5,7,9,11,17,19;
    просп. Слобожанський, буд.
    63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;
    вул. Дарницька, буд. 4, 7, 9, 11.
  • ДТЕКом зупинено ПНС по
    просп. Богдана Хмельницького, буд. 24
    припинено водопостачання:
    вул. Гавриленка, буд.1,2,4,4а,4б,
    вул. Леоніда Стромцова, буд.1,1а,1б,3,3а,5а,7,
    просп. Богдана Хмельницького, буд. 20,20а,20б,20в,22,22а,24,24а,24б, просп. Олександра Поля, буд.117,119,119а,119б,121,121а,121б,121д,123,125,125а,127,129,129б,131,131а,131б,133,135,135а, 135б, 137,137а, 139,141, 141а,143,143а.
  • Відключене електроживлення ДТЕКом та зупинено ПНС по
    вул. Новокримській,
    припинено водопостачання:
    вул. Новокримська, буд. 8,
    вул. Академіка Янгеля, буд. 7,11,13.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

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Новости Днепра про У двох районах Дніпра немає тепла: яка ситуація з водою та опаленням в містіУкраїнська

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