У двох районах Дніпра немає тепла: яка ситуація з водою та опаленням в місті

За інформацією департаменту благоустрою міськради Дніпра, у місті запустили майже всі котельні. Тепло повернулося і до мешканців лівого берегу, Придніпровська та житлового масиву Північний.
Наразі не працюють котельні у Чечелівському районі. Мешканці вулиць Національної Гвардії, Робітників та Титова і прилеглих до них території тимчасово без тепла. Там не працюють три районні котельні.
Крім цього, знеструмлена котельня на вулиці Люблянській, тому у деяких мешканців лівого берегу досі немає тепла.
Усі інші котельні працюють в штатному режимі, аварійних ситуацій немає, відключення пов’язані з вимкненнями електроенергії ДТЕК та ЦЕК.
Воду повернули майже всьому місту. За інформацією Дніпроводоканалу, наразі без водопостачання через відключення електроживлення частина мешканців за такими адресами:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
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