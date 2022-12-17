Мальчик чудом выжил: в Уганде бегемот проглотил двухлетнего ребенка

Бегемот напал на 2-летнего мальчика в Уганде. Животное почти наполовину проглотило ребенка, а затем выплюнуло, говорится в заявлении местной полиции. Об этой ситуации рассказало издание CNN.

На ребенка напали 4 декабря около 15:00 по местному времени (7 утра по восточному времени) в районе Катве-Кабаторо на юго-западе Уганды. Мальчик по имени Ига Пол играл у дома его семьи, расположенного рядом с озером Катве.

По данным полиции, после того, как животное схватило ребенка и начало его глотать, ситуацию спас местный житель Криспас Багонза. Он увидел случившееся и бросил в бегемота камень. Таким образом он испугал его, заставив выпустить жертву изо рта.

После инцидента мальчик был доставлен в ближайшую клинику для лечения травм руки. В настоящее время ребенка уже выписали, он полностью восстановился. Ему также укололи вакцину от бешенства.

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