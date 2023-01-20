В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению

Об этом рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.
Также он подчеркнул, что максимум через две недели в квартирах восстановят окна, которые повредили в результате взрыва. Это около 1500 окон в 118 домах, и почти 500 в домах поблизости.
Спасательная операция в Днепре продолжалась более 69 часов. Было привлечено 125 единиц техники и 164 человека. На помощь людям приехали и четырехлапые помощники, вместе с кинологами из Павлограда и Ровно. Под завалами дома на победе и сейчас продолжают находить остатки людей во время сортировки обломков. Их передают на ДНК-экспертизу.
Источник: ДніпроTV
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