В доме на Победе в Днепре 97 квартир не подлежат восстановлению

В жилом доме на Победе, разрушенном российской ракетой, 97 квартир не подлежат восстановлению. Инспекторы проверяют остальные квартиры.

Об этом рассказал заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Также он подчеркнул, что максимум через две недели в квартирах восстановят окна, которые повредили в результате взрыва. Это около 1500 окон в 118 домах, и почти 500 в домах поблизости.

Спасательная операция в Днепре продолжалась более 69 часов. Было привлечено 125 единиц техники и 164 человека. На помощь людям приехали и четырехлапые помощники, вместе с кинологами из Павлограда и Ровно. Под завалами дома на победе и сейчас продолжают находить остатки людей во время сортировки обломков. Их передают на ДНК-экспертизу.

Источник: ДніпроTV

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