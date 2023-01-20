У будинку на Перемозі у Дніпрі 97 квартир не підлягають відновленню

Про це розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.
Також він наголосив, що максимум за два тижні у квартирах відновлять вікна, які пошкодили внаслідок вибуху. Це близько 1500 вікон у 118 будинках, і майже 500 у будинках поблизу.
Рятувальна операція у Дніпрі тривала понад 69 годин. Було залучено 125 одиниць техніки та 164 особи. На допомогу людям приїхали і чотирилапі помічники, разом із кінологами з Павлограда та Рівного. Під завалами будинку на перемозі і зараз продовжують знаходити рештки людей під час сортування уламків. Їх передають на ДНК-експертизу.
Джерело: ДніпроTV
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