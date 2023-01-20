У будинку на Перемозі у Дніпрі 97 квартир не підлягають відновленню

У житловому будинку на Перемозі, зруйнованому російською ракетою, 97 квартир не відновлюються. Інспектори перевіряють решту квартир.

Про це розповів заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Також він наголосив, що максимум за два тижні у квартирах відновлять вікна, які пошкодили внаслідок вибуху. Це близько 1500 вікон у 118 будинках, і майже 500 у будинках поблизу.

Рятувальна операція у Дніпрі тривала понад 69 годин. Було залучено 125 одиниць техніки та 164 особи. На допомогу людям приїхали і чотирилапі помічники, разом із кінологами з Павлограда та Рівного. Під завалами будинку на перемозі і зараз продовжують знаходити рештки людей під час сортування уламків. Їх передають на ДНК-експертизу.

Джерело: ДніпроTV

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