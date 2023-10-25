В Днепровском районе выключат свет на 12 часов: где именно

Причина отключений – плановые ремонты работы. ДТЭК «Днепровской электросети» проведут профилактические работы в рамках Слободской поселковой территориальной громады. В связи с выполнением этих работ 26 октября с 8.00 до 20.00 состоится отключение электроэнергии в поселке городского типа Слобожанское и селах Баловка и Партизанское.

Об этом сообщили в Слобожанском территориальном обществе.

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Произошло это вчера, 26 октября, около 18:00.

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