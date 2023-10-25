В Днепровском районе выключат свет на 12 часов: где именно

Об этом сообщили в Слобожанском территориальном обществе.
Причина отключений – плановые ремонты работы. ДТЭК «Днепровской электросети» проведут профилактические работы в рамках Слободской поселковой территориальной громады. В связи с выполнением этих работ 26 октября с 8.00 до 20.00 состоится отключение электроэнергии в поселке городского типа Слобожанское и селах Баловка и Партизанское.
Слобожанское:
ул. Севастопольская
Партизанское:
ул. Слобожанская,
ул. Берегово,
ул. Вишневая,
ул. Заводская,
ул. Лесная,
ул. Молодежная,
ул. Новая,
ул. Партизанская,
ул. Полевая,
ул. Украинский,
ул. Центральная,
ул. Орельская,
ул. Школьно,
пров. Партизанский
Баловка:
ул. Веселая,
ул. Вишневая,
ул. Зеленая,
ул. Калиновая,
ул. Клубно,
ул. Луговая,
ул. Охотничья,
ул. Партизанская,
ул. Уютная,
ул. Солнечная,
ул. Степная,
ул. Украинский,
ул. Центральная,
ул. Юбилейная,
пров. Лесной,
пров. Партизанский,
с-т Коминтерновец
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