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У Дніпровському районі вимкнуть світло на 12 годин: де саме

25.10.2023 18:36
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У трьох населених пунктах Слобожанської громади вимкнуть світло.

Новости Днепра про У Дніпровському районі вимкнуть світло на 12 годин: де саме

Про це повідомили в Слобожанській територіальній громаді. 

Причина відключень – планові ремонті роботи. ДТЕК “Дніпровській електромережі” проведуть профілактичні роботи у межах Слoбoжaнської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт 26 жовтня з 8:00 до 20:00 відбудеться відключення електроенергії у селищі міського типу Слобожанське та селах Балівка та Партизанське.

Слобожанське:

вул. Севастопольська

Партизанське:

вул. Слобожанська,
вул. Берегова,
вул. Вишнева,
вул. Заводська,
вул. Лісова,
вул. Молодіжна,
вул. Нова,
вул. Партизанська,
вул. Польова,
вул. Українська,
вул. Центральна,
вул. Орільська,
вул. Шкільна,
пров. Партизанський

Балівка:

вул. Весела,
вул. Вишнева,
вул. Зелена,
вул. Калинова,
вул. Клубна,
вул. Лугова,
вул. Мисливська,
вул. Партизанська,
вул. Затишна,
вул. Сонячна,
вул. Степова,
вул. Українська,
вул. Центральна,
вул. Ювілейна,
пров. Лісовий,
пров. Партизанський,
с-т Комінтерновець

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