У Дніпровському районі вимкнуть світло на 12 годин: де саме

У трьох населених пунктах Слобожанської громади вимкнуть світло.

Про це повідомили в Слобожанській територіальній громаді.

Причина відключень – планові ремонті роботи. ДТЕК “Дніпровській електромережі” проведуть профілактичні роботи у межах Слoбoжaнської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт 26 жовтня з 8:00 до 20:00 відбудеться відключення електроенергії у селищі міського типу Слобожанське та селах Балівка та Партизанське.

Слобожанське:

вул. Севастопольська

Партизанське:

вул. Слобожанська,

вул. Берегова,

вул. Вишнева,

вул. Заводська,

вул. Лісова,

вул. Молодіжна,

вул. Нова,

вул. Партизанська,

вул. Польова,

вул. Українська,

вул. Центральна,

вул. Орільська,

вул. Шкільна,

пров. Партизанський

Балівка:

вул. Весела,

вул. Вишнева,

вул. Зелена,

вул. Калинова,

вул. Клубна,

вул. Лугова,

вул. Мисливська,

вул. Партизанська,

вул. Затишна,

вул. Сонячна,

вул. Степова,

вул. Українська,

вул. Центральна,

вул. Ювілейна,

пров. Лісовий,

пров. Партизанський,

с-т Комінтерновець

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