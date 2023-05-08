В Днепровском районе сгорела легковушка: подробности

8 мая в 01:22 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на улице Леваневского поселка городского типа Петриковка Днепровского района горит легковой автомобиль.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что на обочине горит легковой автомобиль ЗАЗ-1102 «Таврия». Пламя охватило моторный отсек и салон легковушки. Общая площадь пожара составила 6 кв.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет. К месту вызова привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

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