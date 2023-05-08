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У Дніпровському районі згорів легковик: подробиці

Сьогодні 09:00
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8-го травня о 01:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Леваневського селища міського типу Петриківка Дніпровського району, горить легковий автомобіль. 

Новости Днепра про У Дніпровському районі згорів легковик: подробиці

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на узбіччі дороги горить легковий автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія». Полум’я охопило моторний відсік та салон легковика. Загальна площа пожежі склала 6 кв.м.  

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Новости Днепра про У Дніпровському районі згорів легковик: подробиці

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