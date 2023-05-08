У Дніпровському районі згорів легковик: подробиці

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на узбіччі дороги горить легковий автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія». Полум’я охопило моторний відсік та салон легковика. Загальна площа пожежі склала 6 кв.м.
Загиблих та травмованих внаслідок події немає.
До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.
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