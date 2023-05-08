У Дніпровському районі згорів легковик: подробиці

8-го травня о 01:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Леваневського селища міського типу Петриківка Дніпровського району, горить легковий автомобіль.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на узбіччі дороги горить легковий автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія». Полум’я охопило моторний відсік та салон легковика. Загальна площа пожежі склала 6 кв.м.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

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