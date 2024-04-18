В Днепровском районе горели торговые павильоны

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Гагарина поселка Соленое.
Прибывшие на место спасатели установили, что горит общая крыша трех смежных торговых павильонов, а также товар в одном из них на общей площади 150 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.
Пожар удалось потушить через полтора часа. К счастью, погибших и травмированных нет.
Сегодня мы писали о пожаре на улице Надежды Алексеенко в Днепре.
Читайте также:
Автор:
В Днепре задержали 3 подозреваемых в наркосбыте мужчин.
В Днепре вчера поздно вечером произошел пожар.
Враг снова целился из беспилотников по Днепропетровской области.
Нападающий "Жироны" Артем Довбик побил выдающийся бомбардирский рекорд.
В Днепре задержали 3 подозреваемых в наркосбыте мужчин.
В Днепре вчера поздно вечером произошел пожар.
Враг снова целился из беспилотников по Днепропетровской области.
Нападающий "Жироны" Артем Довбик побил выдающийся бомбардирский рекорд.
Хорошего весеннего дня, друзья!
Украину немного "поморозит".
В Першотравенске тушили масштабный пожар.
В Павлограде на Днепропетровщине будут судить грабителя, избившего продавщиц.
На проспекте Яворницкого рассыпаются балконы.
Редкие тюльпаны заметили на Днепропетровщине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!