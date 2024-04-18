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В Днепровском районе горели торговые павильоны

Сегодня 09:55
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Сегодня рано утром в Днепровском районе произошел пожар.

Новости Днепра про В Днепровском районе горели торговые павильоны

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Гагарина поселка Соленое.

Прибывшие на место спасатели установили, что горит общая крыша трех смежных торговых павильонов, а также товар в одном из них на общей площади 150 кв.м, — говорится в сообщении спасателей.

Пожар удалось потушить через полтора часа. К счастью, погибших и травмированных нет.

Сегодня мы писали о пожаре на улице Надежды Алексеенко в Днепре.

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