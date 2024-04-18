У Дніпровському районі горіли торгівельні павільйони

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився на вулиці Гагаріна селища Солоне.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що горить спільний дах трьох суміжних торговельних павільйонів, а також товар в одному з них на загальній площі 150 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.
Пожежу вдалося загасити за півтори години. На щастя, загиблих та травмованих немає.
Сьогодні ми писали про пожежу на вулиці Надії Алексєєнко у Дніпрі.
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