У Дніпровському районі горіли торгівельні павільйони

Сьогодні рано вранці у Дніпровському районі сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Інцидент трапився на вулиці Гагаріна селища Солоне.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що горить спільний дах трьох суміжних торговельних павільйонів, а також товар в одному з них на загальній площі 150 кв.м, — йдеться у дописі рятувальників.

Пожежу вдалося загасити за півтори години. На щастя, загиблих та травмованих немає.

Сьогодні ми писали про пожежу на вулиці Надії Алексєєнко у Дніпрі.

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