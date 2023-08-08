В Днепропетровской области живет самое большое количество пенсионеров

Об этом сообщает портал OpenDataBot.
Согласно последним подсчетам в Днепропетровской области зарегистрировано примерно 886,3 тысячи пенсионеров. Это самый высокий показатель среди всех регионов Украины.
За последние полтора года войны Днепропетровщина стала новым домом для многих людей, включая пожилых, которые были вынуждены покинуть временно оккупированные территории. Поэтому, вероятно, именно поэтому наш регион выбился в лидеры.
По данным главы облсовета Николай Лукашук, к 24 февраля 2022 года в области проживало около 3,2 миллиона человек, поэтому текущий показатель более 886 тысяч пенсионеров выглядит еще более значимым.
Такое большое количество пожилых людей свидетельствует о необходимости адаптировать инфраструктуру под новую демографическую картину. Прежде всего, это касается социальной и медицинской сфер.
Посмотреть какая ситуацию в других регионах можно на инфографике ниже.
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