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В Днепропетровской области женщина сорвалась с балкона 5-го этажа

Сегодня 10:28
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В Каменском женщина сорвалась с балкона.

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина сорвалась с балкона 5-го этажа

Об этом рассказала врач Лариса Быданцева.

В воскресенье, 23 апреля, на станцию экстренной помощи поступил вызов о падении с высоты женщины в городе Каменское. Приехав на место инцидента, фельдшеры выяснили, что местная жительница выпала с балкона на 5 этаже.

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения, потому случайно сорвалась с балкона. Она выжила, но сильно травмировалась. Медики обезболили пострадавшую, оказали первую помощь, зафиксировали ее тело и забрали в больницу.

У нее совмещенная травма тела, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Кроме этого, ушиб грудной клетки, грудного и поясничного отдела позвоночника. Тупая травма живота. О дальнейшей судьбе потерпевшей пока ничего не известно.

На фото медики, которые помогали потерпевшей.

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина сорвалась с балкона 5-го этажа

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