У Дніпропетровській області жінка зірвалася з балкону 5-го поверху

У Кам'янському жінка зірвалася з балкону.

Про це розповіла медик Лариса Биданцева.

У неділю, 23 квітня, до станції екстреної допомоги надійшов виклик про падіння з висоти жінки в місті Кам’янське. Приїхавши на місце інциденту, фельдшери з’ясували, що місцева мешканка випала з балкону на 5-ому поверсі.

Жінка була в стані алкогольного сп’яніння, тому випадково зірвалася з балкону. Вона вижила, але сильно травмувалася. Медики знеболили потерпілу, надали першу допомогу, зафіксували її тіло та забрали до лікарні.

У неї сполучена травма тіла, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Крім цього, забій грудної клітини, грудного і поперекового відділу хребта. Тупа травма живота. Про подальшу долю потерпілої наразі нічого не відомо.

На фото медики, які приїхали на виклик.

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