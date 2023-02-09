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В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

Сегодня 09:30
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Утром 9 февраля на улице Быкова Саксаганского района Кривого Рога горел автомобиль.

Новости Днепра про В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

По прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что пламенем охвачен моторный отсек и огонь распространился на салон внедорожника Mitsubishi Pajero. Возгорание возникло при движении авто.

В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля на общей площади 1,5 кв.м.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Новости Днепра про В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

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