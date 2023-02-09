В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

Утром 9 февраля на улице Быкова Саксаганского района Кривого Рога горел автомобиль.

По прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что пламенем охвачен моторный отсек и огонь распространился на салон внедорожника Mitsubishi Pajero. Возгорание возникло при движении авто.

В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля на общей площади 1,5 кв.м.

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: