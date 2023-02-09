В Днепропетровской области загорелся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

По прибытию спасателей к месту происшествия было установлено, что пламенем охвачен моторный отсек и огонь распространился на салон внедорожника Mitsubishi Pajero. Возгорание возникло при движении авто.
В результате пожара поврежден моторный отсек и салон автомобиля на общей площади 1,5 кв.м.
Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
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