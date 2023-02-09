На Дніпропетровщині загорівся Mitsubishi Pajero (ФОТО) - Днепр Инфо
На Дніпропетровщині загорівся Mitsubishi Pajero (ФОТО)
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Сегодня 09:30

Вранці 9-го лютого на вулиці Бикова Саксаганського району Кривого Рогу горів автомобіль.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорівся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що полум’ям охоплений моторний відсік та вогонь поширився на салон позашляховика Mitsubishi Pajero. Займання виникло під час руху авто.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на загальній площі 1,5 кв.м.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині загорівся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

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