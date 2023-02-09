На Дніпропетровщині загорівся Mitsubishi Pajero (ФОТО)

Вранці 9-го лютого на вулиці Бикова Саксаганського району Кривого Рогу горів автомобіль.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що полум’ям охоплений моторний відсік та вогонь поширився на салон позашляховика Mitsubishi Pajero. Займання виникло під час руху авто.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на загальній площі 1,5 кв.м.

Загиблих та травмованих внаслідок події немає.

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