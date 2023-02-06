В Днепре и области может ухудшиться ситуация со светом: причины

Об этом сообщает ДТЭК Днепровские электросети.
«Протягом наступних днів в Україну можуть повернутися морози. Зазвичай такі погодні умови можуть призводити до збільшення навантаження на електромережі, через що збільшується ризик виникнення аварій», – йдеться в повідомленні.
Вероятно, это связано с тем, что люди начали включать дополнительные электроприборы для обогрева.
В ДТЭК призвали экономно потреблять электроэнергию и внимательно следить за обновлениями.
«Будем оперативно информировать о любых изменениях в отключениях из-за погодных условий», — добавили в ДТЭК.
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