Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине

Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине

Сегодня 18:45
просмотров

В 2022 году в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными, что на 24% меньше, чем в 2021 году.

Новости Днепра про Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине

Такую статистику обнародовал Департамент патрульной полиции.

По официальным данным, в 2022 году на украинских дорогах в результате ДТП погибло 2 791 человек, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году. Еще 23 145 человек получили травмы разной степени тяжести. Это на 22,2% меньше, чем в 2021 году.

Больше всего ДТП с пострадавшими в 2022 году произошло во Львовской области (1 797), Днепропетровской области (1 737) и в Киеве (1 487). Больше всего людей в результате дорожных аварий в прошлом году погибло в Днепропетровской области (280 человек), во Львовской области (238 человек) и в Киевской области (183 человека). Что же касается столицы, то там в 2022 году в результате дорожных аварий погибло 83 человека, а еще 1 648 человек получили травмы разной степени тяжести.

Нужно отметить, что в пяти областях уровень ДТП значительно снизился из-за временной оккупации и ведения активных боевых действий. Речь идет про Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области.

Чаще всего в Украине в 2022 году люди в ДТП погибали и получали травмы из-за превышения водителями установленной скорости движения, нарушения правил маневрирования, перехода дороги пешеходами в неразрешенном месте, выезда на полосу встречного движения.

Чаще всего ДТП в нашей стране в 2022 году происходили с 16-00 до 20-00. Пик дорожных аварий приходился на 17-00 (в это время произошло 1 595 ДТП).

Читайте также:

Новости Днепра про Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:52
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Поздняя зима и начало весны – время, когда на рынке…

    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала
    Новости Днепра
    Сегодня 17:37
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала

    На Днепропетровщине депутат сельсовета приобрела салон красоты, хотя официально ничего…

    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных
    Новости Днепра
    Сегодня 16:46
    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных

    В Днепре пьяный мужчина с оружием предлагал взятку.

    В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца
    Новости Днепра
    Сегодня 15:57
    В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца

    В Днепре сын всадил своему отцу нож в грудь.

    Последние новости

    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна
    В Днепре над рекой зависла огромная красная Луна

    Сегодня жители Днепра могут стать свидетелями необычного зрелища - над рекой зависла огромная красная Луна.

    Сегодня 18:18
    1
    просмотров
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)
    Печное отопление, фруктовые деревья и родники: как выглядит дача за 35 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО)

    Поздняя зима и начало весны – время, когда на рынке недвижимости активнее всего продаются дачи. Будущие владельцы хотят уже летом начать работать на грядках и собирать урожай фруктов с деревьев. В Днепре купить дачу можно как по цене среднего авто,…

    Сегодня 17:52
    просмотров
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала
    Депутат из Днепропетровщины приобрела салон красоты за 2 млн, хотя два года ничего не зарабатывала

    На Днепропетровщине депутат сельсовета приобрела салон красоты, хотя официально ничего не зарабатывала.

    Сегодня 17:37
    просмотров
    Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек
    Землетрясения в Сирии и Турции: число погибших достигло почти 2300 человек

    Сегодня мир потрясли новости о масштабных землетрясениях в Турции и Сирии.

    Сегодня 17:27
    0
    просмотров
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов
    Днепр получил от немецкого города пять больших комфортабельных автобусов

    Днепр делает все, чтобы жизнь в городе оставалась комфортной – насколько это возможно в условиях вызовов войны и постоянного террора россиян.

    Сегодня 17:00
    просмотров
    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных
    Пил пиво на остановке: в Днепре мужчина с пистолетом хотел откупиться от патрульных

    В Днепре пьяный мужчина с оружием предлагал взятку.

    Сегодня 16:46
    0
    просмотров
    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД
    Нет связи с 24 украинцами, живущими в зоне стихийного бедствия в Турции, – МИД

    Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев не получал информацию о погибших гражданах в результате землетрясения в Турции.

    Сегодня 16:01
    0
    просмотров
    В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца
    В Днепре сын во время ссоры убил своего 64-летнего отца

    В Днепре сын всадил своему отцу нож в грудь.

    Сегодня 15:57
    0
    просмотров
    В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины
    В ГУР рассказали, что россияне могут пойти в новое наступление в трех областях Украины

    Новое наступление войск россии может состояться в трех областях Украины. Кремль продолжает мобилизацию и не намерен прекращать войну.

    Сегодня 15:22
    0
    просмотров
    Житель Днепра попался с наркотиками на блокпосту: хотел откупиться взяткой
    Житель Днепра попался с наркотиками на блокпосту: хотел откупиться взяткой

    В Днепропетровской области задержали водителя, который перевозил наркотики.

    Сегодня 15:11
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх