Антирекорд: больше всего людей в результате ДТП в прошлом году погибло на Днепропетровщине

В 2022 году в Украине произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными, что на 24% меньше, чем в 2021 году.

Такую статистику обнародовал Департамент патрульной полиции.

По официальным данным, в 2022 году на украинских дорогах в результате ДТП погибло 2 791 человек, что на 13,8% меньше, чем в 2021 году. Еще 23 145 человек получили травмы разной степени тяжести. Это на 22,2% меньше, чем в 2021 году.

Больше всего ДТП с пострадавшими в 2022 году произошло во Львовской области (1 797), Днепропетровской области (1 737) и в Киеве (1 487). Больше всего людей в результате дорожных аварий в прошлом году погибло в Днепропетровской области (280 человек), во Львовской области (238 человек) и в Киевской области (183 человека). Что же касается столицы, то там в 2022 году в результате дорожных аварий погибло 83 человека, а еще 1 648 человек получили травмы разной степени тяжести.

Нужно отметить, что в пяти областях уровень ДТП значительно снизился из-за временной оккупации и ведения активных боевых действий. Речь идет про Харьковскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области.

Чаще всего в Украине в 2022 году люди в ДТП погибали и получали травмы из-за превышения водителями установленной скорости движения, нарушения правил маневрирования, перехода дороги пешеходами в неразрешенном месте, выезда на полосу встречного движения.

Чаще всего ДТП в нашей стране в 2022 году происходили с 16-00 до 20-00. Пик дорожных аварий приходился на 17-00 (в это время произошло 1 595 ДТП).

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