В Днепропетровской области вынесут приговор пограничнику-предателю, воюющему за РФ

На Днепропетровщине будут судить пограничника, который в начале войны покинул свои позиции в Луганской области и пошел воевать за ЛНР.

Экспограничник, перешедший на сторону РФ и воюющий против Украины, будет судим в Первотравенском городском суде. Ему инкриминируют дезертирство и государственная измена (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В ходе расследования выяснилось, что мастер-сержант пограничной службы самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задачи пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Через некоторое время украинский военнослужащий добровольно поступил на службу в оккупационные войска РФ во временно оккупированном пгт. Беловодск Старобельского района Луганской области.

Сейчас он воюет против Вооруженных сил Украины и помогает российским пропагандистам создавать фейковые материалы и сюжеты.

Дело пограничника вели следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.

Ему могут заочно присудить пожизненное заключение, но упрятать за решетку пограничника смогут только, если он возвращен на территорию Украины.

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