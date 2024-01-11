В Днепропетровской области вынесут приговор пограничнику-предателю, воюющему за РФ

Экспограничник, перешедший на сторону РФ и воюющий против Украины, будет судим в Первотравенском городском суде. Ему инкриминируют дезертирство и государственная измена (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины).
В ходе расследования выяснилось, что мастер-сержант пограничной службы самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задачи пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Через некоторое время украинский военнослужащий добровольно поступил на службу в оккупационные войска РФ во временно оккупированном пгт. Беловодск Старобельского района Луганской области.
Сейчас он воюет против Вооруженных сил Украины и помогает российским пропагандистам создавать фейковые материалы и сюжеты.
Дело пограничника вели следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске.
Ему могут заочно присудить пожизненное заключение, но упрятать за решетку пограничника смогут только, если он возвращен на территорию Украины.
Читайте также:
Автор:
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более…
Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.
Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела…
Зима в Днепре вспомнила, что она – зима.
Пенсионерам, которые не снимают деньги со своего пенсионного счета более 6 месяцев или не приходят получать выплаты на почту могут перестать начислять пенсию. Если нет движения средств Пенсионный фонд приостанавливает начисление выплат.
8 января враг нанес массированный ракетный удар по Кривому Рогу.
Историки рассказали, какой храм в Днепре все же самый старый.
Сегодня, 11 января, в Днепре на улице Данила Нечая горела квартира в девятиэтажке.
Как отреагировал водитель – неизвестно.
Четверо жителей Днепра вербовали в трудовое рабство бездомных и переселенцев.
В этом году цены на одну из самых популярных круп – гречневую в магазинах Днепра рекордно снизились. Упаковку весом почти в килограмм можно купить по цене 30-40 грн, хотя еще год назад ее стоимость была в два раза выше. В…
Коммунальщики уже работают над устранением аварий!
Зима опоздала более чем на месяц.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!