У Дніпропетровській області винесуть вирок прикордоннику-зраднику, який воює за РФ

На Дніпропетровщині судитимуть прикордонника, який на початку війни покинув свої позиції на Луганщині та пішов воювати за ЛНР.

Експрикордонника, який перейшов на бік РФ та воює проти України, судитимуть в Першотравенському міському суді. Йому інкримінують дезертирство та державна зрада (ч. 4 ст. 408 , ч. 2 ст. 111 КК України).

Під час розслідування з’ясувалося, що майстер-сержант прикордонної служби самовільно залишив місце служби та покинув район виконання завдання прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Через деякий час український військовослужбовець добровільно вступив на службу до окупаційних військ РФ у тимчасово окупованому смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області.

Зараз він воює проти Збройних Сил України та допомагає російським пропагандистам створювати фейкові матеріали та сюжети.

Справу прикордонник вели слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську.

Йому можуть заочно присудити довічне ув’язнення, але запроторити за ґрати прикордонника зможуть тільки, якщо він повернення на територію України.

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