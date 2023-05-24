В Днепропетровской области вооруженная женщина торговала наркотиками на трассе

В автомобиле фигурантки обнаружили 17 слип-пакетов с кристаллическим веществом, слип-пакеты с марихуаной, переделанный пистолет, патроны и деньги.
Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, в тот же день полицейские провели обыск и по месту жительства женщины. Они обнаружили и изъяли около 200 патронов.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Также по факту изъятия оружия и боеприпасов возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УКУ.
Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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