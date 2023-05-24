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На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі

Сьогодні 13:56
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23 травня на трасі неподалік села Булахівка поліцейські затримали 35-річну жінку за продаж наркотиків. Вона якраз чекала на узбіччі покупця.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасі

В автомобілі фігурантки виявили 17 сліп-пакетів з кристалічною речовиною, сліп-пакети з марихуаною, перероблений пістолет, набої та гроші.

Як повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області, того ж дня поліцейські провели обшук і за місцем мешкання жінки. Вони виявили та вилучили близько 200 набоїв.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Також за фактом вилучення зброї та боєприпасів розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині озброєна жінка торгувала наркотиками на трасіУкраїнська

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