В Днепропетровской области российские агенты вербовали правоохранителей и военных

Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Два жителя Днепропетровщины, которые имели пророссийские взгляды, вызвались сотрудничать с российским ФСБ. Они вербовали военных и правоохранителей, а затем заставляли их собирать разведданные о Силах обороны Украины.
Полученную информацию они передавали через закрытые каналы связи своим кураторам. Оба надеялись получить высокие должности, если бы регион удалось оккупировать.
Однако в феврале 2023 года их разоблачили сотрудники СБУ. Во время обысков у них нашли гранаты, патроны, автоматы, другое огнестрельное оружие и технику с доказательствами.
В настоящее время двое участников группы находятся под стражей. По ходатайству прокурора судом на их недвижимое имущество наложен арест.
Обоих будут судить за госизмену.
Читайте также:
Автор:
Об этом сообщили в областной прокуратуре. Два жителя Днепропетровщины, которые…
В Днепре один из автобусов возобновит движение по привычному маршруту.
Криворожец называл Украину "рагулятней".
Если у вас дома есть копилка с монетами, то пора…
Журналисты dnepr.info вспомнили, как раньше выглядел тупик маршруток в центре города. Сегодня территориально он находится рядом с ТЦ «Мост Сити», кажется, каждый житель города хоть раз и садился там на автобус нужного направления и каждому знаком этот квадратный «дворик», где…
В Днепре один из автобусов возобновит движение по привычному маршруту.
Природа Днепропетровской области завораживает и удивляет. Очень часто в нашем регионе можно увидеть редкие и очень необычные растения.
Криворожец называл Украину "рагулятней".
Вчера, 31 июля, в Днепре на жилом массиве Тополь-3 в кустах нашли тело мужчины.
Если у вас дома есть копилка с монетами, то пора "потрясти" ее - жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн.
Плюс еще одна фобия...
Вчера вечером в Никополе произошел странный инцидент – на балконе пятиэтажного жилого дома застряла женщина.
"Минеры" снова активизировались...
Вчера, 31 июля, около 9:00 россияне ударили по Кривому Рогу ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!