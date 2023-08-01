В Днепропетровской области российские агенты вербовали правоохранителей и военных

В Днепропетровской области поймали двух вражеских агентов, вербовавших украинцев.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Два жителя Днепропетровщины, которые имели пророссийские взгляды, вызвались сотрудничать с российским ФСБ. Они вербовали военных и правоохранителей, а затем заставляли их собирать разведданные о Силах обороны Украины.

Полученную информацию они передавали через закрытые каналы связи своим кураторам. Оба надеялись получить высокие должности, если бы регион удалось оккупировать.

Однако в феврале 2023 года их разоблачили сотрудники СБУ. Во время обысков у них нашли гранаты, патроны, автоматы, другое огнестрельное оружие и технику с доказательствами.

В настоящее время двое участников группы находятся под стражей. По ходатайству прокурора судом на их недвижимое имущество наложен арест.

Обоих будут судить за госизмену.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: