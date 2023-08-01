На Дніпропетровщині російські агенти вербували правоохоронців та військових

У Дніпропетровській області піймали двох ворожих агентів, які вербували українців.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Двоє мешканців Дніпропетровщини, які мали проросійські погляди, зголосилися співпрацювати з російським ФСБ. Вони вербували військових та правоохоронців, а потім змушували їх збирати розвіддані про Сили оборони України.

Отриману інформацію вони передавали через закриті канали зв’язку своїм кураторам. Обидва сподівалися отримати високі посади, якщо б регіон вдалося окупувати.

Проте у лютому 2023 їх викрили співробітники СБУ. Під час обшуків у них знайшли гранати, патрони, автомати, іншу вогнепальну зброю та техніку з доказами.

Наразі двоє учасників групи перебувають під вартою. За клопотанням прокурора судом на їх нерухоме майно накладено арешт.

Обох судитимуть за держзраду.

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