На Дніпропетровщині російські агенти вербували правоохоронців та військових

Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Двоє мешканців Дніпропетровщини, які мали проросійські погляди, зголосилися співпрацювати з російським ФСБ. Вони вербували військових та правоохоронців, а потім змушували їх збирати розвіддані про Сили оборони України.
Отриману інформацію вони передавали через закриті канали зв’язку своїм кураторам. Обидва сподівалися отримати високі посади, якщо б регіон вдалося окупувати.
Проте у лютому 2023 їх викрили співробітники СБУ. Під час обшуків у них знайшли гранати, патрони, автомати, іншу вогнепальну зброю та техніку з доказами.
Наразі двоє учасників групи перебувають під вартою. За клопотанням прокурора судом на їх нерухоме майно накладено арешт.
Обох судитимуть за держзраду.
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