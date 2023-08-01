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На Дніпропетровщині російські агенти вербували правоохоронців та військових

Сьогодні 10:24
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У Дніпропетровській області піймали двох ворожих агентів, які вербували українців.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині російські агенти вербували правоохоронців та військових

Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Двоє мешканців Дніпропетровщини, які мали проросійські погляди, зголосилися співпрацювати з російським ФСБ. Вони вербували військових та правоохоронців, а потім змушували їх збирати розвіддані про Сили оборони України. 

Отриману інформацію вони передавали через закриті канали зв’язку своїм кураторам. Обидва сподівалися отримати високі посади, якщо б регіон вдалося окупувати.

Проте у лютому 2023 їх викрили співробітники СБУ. Під час обшуків у них знайшли гранати, патрони, автомати, іншу вогнепальну зброю та техніку з доказами.

Наразі двоє учасників групи перебувають під вартою. За клопотанням прокурора судом на їх нерухоме майно накладено арешт.

Обох судитимуть за держзраду.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині російські агенти вербували правоохоронців та військових

Новости Днепра про На Дніпропетровщині російські агенти вербували правоохоронців та військових

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