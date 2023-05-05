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  • В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь

В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь

Сегодня 10:07
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь

Полиция Терновки разыскивает 12-летнюю Лию Кучеряву.

4 мая около 13:30 девочка ушла из дома в селе Новая Дача Павлоградского района и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, красно-рыжие крашеные.

Была одета в ярко-зеленую водолазку с серебряными камнями, спортивные лосины темно-бордового цвета с белыми полосками.

Если вы видели девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам (066) 280-13-10, 050-456-40-45 или 102.

Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь

Кроме того, правоохранители устанавливают местонахождение безвестно пропавшего 50-летнего Анатолия Зоренко.

Еще 8 апреля мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 180-185 см, на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза серые.

Особые приметы: на правом плече татуировка синего цвета в виде головы барса.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вы видели Анатолия Зоренко или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефону (098) 650 02 01 или 102.

Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь

Важна любая информация!

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Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощьУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощьРусский

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