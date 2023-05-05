В Днепропетровской области разыскивают 12-летнюю девочку и 50-летнего мужчину: нужна помощь

Нужна ваша помощь!

Полиция Терновки разыскивает 12-летнюю Лию Кучеряву.

4 мая около 13:30 девочка ушла из дома в селе Новая Дача Павлоградского района и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы до плеч, красно-рыжие крашеные.

Была одета в ярко-зеленую водолазку с серебряными камнями, спортивные лосины темно-бордового цвета с белыми полосками.

Если вы видели девочку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам (066) 280-13-10, 050-456-40-45 или 102.

Кроме того, правоохранители устанавливают местонахождение безвестно пропавшего 50-летнего Анатолия Зоренко.

Еще 8 апреля мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост около 180-185 см, на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, волосы русые короткие, глаза серые.

Особые приметы: на правом плече татуировка синего цвета в виде головы барса.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вы видели Анатолия Зоренко или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефону (098) 650 02 01 или 102.

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