На Дніпропетровщині розшукують 12-річну дівчинку та 50-річного чоловіка: потрібна допомога

Потрібна ваша допомога!

Поліція Тернівки розшукує 12-річну Лію Кучеряву.

4 травня близько 13:30 дівчинка пішла з дому в селі Нова Дача Павлоградського району та до теперішнього часу не повернулася.

Прикмети: зріст 154 см, худорлявої статури, волосся до плечей, червоно-руде фарбоване.

Була одягнена у яскраво-зелену водолазку зі срібним камінням, спортивні лосини темно-бордового кольору з білими смужками.

Якщо ви бачили дівчинку або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за телефонами (066) 280-13-10, 050-456-40-45 або 102.

Крім того, правоохоронці встановлюють місце перебування безвісно зниклого 50-річного Анатолія Зоренка.

Ще 8 квітня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст близько 180-185 см, на вигляд 50-55 років, худорлявої статури, волосся русяве коротке, очі сірі.

Особливі прикмети: на правому плечі татуювання синього кольору у вигляді голови барса.

Був одягнутий у чорну куртку, чорні спортивні штани, чорні кросівки.

Якщо ви бачили Анатолія Зоренка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами (098) 650 02 01 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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