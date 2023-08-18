В Днепропетровской области погрузчик наехал на велосипедистку

Это произошло в апреле прошлого года, но на днях суд вынес водителю приговор. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Водитель погрузчика наехал на велосипедистку в селе Богдановка.
По данным следствия, водитель двигался за рулем погрузчика Merlo со скоростью 2 км/ч, собирался свернуть на другую улицу. Водитель заметил едущую на велосипеде женщину, но не рассчитал расстояние и наехал на велосипедистку правыми колесами.
Велосипедистка получила открытый перелом лодыжки и гематомы.
Водитель подчеркнул, что видел женщину, но неправильно учел расстояние и задел ее правой стороной погрузчика. Из-за чего потерпевшая упала и он наехал на нее задним колесом. Обвиняемый отметил, что потом остановился и вызвал скорую. Впоследствии подозреваемый полностью оплатил лечение женщины.
Суд учел все обстоятельства, поэтому назначил ему исправительные работы — 6 месяцев. 10% заработанного уйдет в госбюджет, а мужчина потом еще год не сможет управлять транспортом. Также водитель должен уплатить 4 633 грн в пользу государства за судебные издержки.
Читайте также:
Автор:
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
В Приватбанке запланировали регламентные работы, из-за чего украинцы временно не…
Вместо вкусного ужина днепрянка получила отвратительный "сюрприз".
На Приднепровской железной дороге есть изменения в расписании отдельных пригородных…
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
Важная информация!
В Приватбанке запланировали регламентные работы, из-за чего украинцы временно не смогут выполнять операции со своими картами.
Вместо вкусного ужина днепрянка получила отвратительный "сюрприз".
Да, он там раньше был!
На Приднепровской железной дороге есть изменения в расписании отдельных пригородных поездов.
Важная информация!
На дно бассейна попадали стекла и строительный мусор.
Будут судить жителя Синельникова, который развращал 10-летнего ребенка.
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!