В Днепропетровской области погрузчик наехал на велосипедистку

В Павлоградщине габаритный погрузчик наехал на велосипедистку.

Это произошло в апреле прошлого года, но на днях суд вынес водителю приговор. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Водитель погрузчика наехал на велосипедистку в селе Богдановка.

По данным следствия, водитель двигался за рулем погрузчика Merlo со скоростью 2 км/ч, собирался свернуть на другую улицу. Водитель заметил едущую на велосипеде женщину, но не рассчитал расстояние и наехал на велосипедистку правыми колесами.

Велосипедистка получила открытый перелом лодыжки и гематомы.

Водитель подчеркнул, что видел женщину, но неправильно учел расстояние и задел ее правой стороной погрузчика. Из-за чего потерпевшая упала и он наехал на нее задним колесом. Обвиняемый отметил, что потом остановился и вызвал скорую. Впоследствии подозреваемый полностью оплатил лечение женщины.

Суд учел все обстоятельства, поэтому назначил ему исправительные работы — 6 месяцев. 10% заработанного уйдет в госбюджет, а мужчина потом еще год не сможет управлять транспортом. Также водитель должен уплатить 4 633 грн в пользу государства за судебные издержки.

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