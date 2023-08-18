На Дніпропетровщині навантажувач наїхав на велосипедистку

На Павлоградщині габаритний навантажувач наїхав на велосипедистку.

Це сталося торік у квітні, але днями суд виніс водієві вирок. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Водій навантажувача наїхав на велосипедистку в селі Богданівка.

За даними слідства, водій рухався за кермом навантажувача Merlo зі швидкістю 2 км/год, збирався повернути на іншу вулицю. Кермувальник помітив жінку, яка їхала на велосипеді, але не розрахував відстань та наїхав на велосипедистку правими колесами.

Велосипедистка отримала відкритий перелом щиколотки та гематоми.

Водій наголосив, що бачив жінку, але неправильно врахував відстань і зачепив її правою стороною навантажувача. Через що потерпіла впала і він наїхав на неї заднім колесом. Обвинувачений зазначив, що потім зупинився та викликав швидку. Згодом підозрюваний повністю сплатив лікування жінки.

Суд врахував усі обставини, тому призначив йому виправні роботи — 6 місяців. 10% заробленого піде у держбюджет, а чоловік потім ще рік не зможе керувати транспортом. Також водій має сплатити 4 633 грн на користь держави за судові витрати.

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